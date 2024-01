Amazfit GTR 4 si aggiorna a Zepp OS 3.0: tutte le novità

Amazfit continua a dimostrare grande supporto per i suoi dispositivi lanciando in questi giorni il nuovo aggiornamento a Zepp OS 3.0 anche per il modello GTR 4 arrivato sul mercato nel 2022. Questa nuova versione del sistema operativo per smartwatch introduce numerose novità tra cui anche un ridisegnato centro di controllo ed il supporto per nuove attività sportive.

Lo smartwatch del 2022 si aggiorna al nuovo Zepp OS 3.0: tante novità per Amazfit GTR 4

Con l’aggiornamento di sistema 6.3.2.3, Amazfit GTR 4 ottiene finalmente l’upgrade a Zepp OS 3.0. La nuova patch ha un peso di circa 215 MB e sembra essere ancora in fase di rollout, quindi non vedete immediatamente l’aggiornamento potreste dover attendere ancora un po’. Queste elencate qui sotto sono le principali novità dalla nuova versione del sistema operativo per smartwatch.

Nuovo centro di controllo con scorciatoie e widget

Nuova vista a griglia per le applicazioni

Supporto per la modalità pulsante

Ottimizzazione dei font e supporto per altre emoji

Sincronizzazione del Non disturbare con il telefono

Zepp Coach supporta i piani di allenamento per la corsa

Aggiunte le modalità Triathlon e Multisport

Monitoraggio in tempo reale delle performance post-allenamento

