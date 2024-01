HyperOS Pad ufficiale: come cambia la UI sui tablet Xiaomi

Così come della MIUI esisteva una versione chiamata MIUI for Pad, adesso scopriamo che della HyperOS esiste una nuova HyperOS Pad. Come suggerisce il nome stesso, parliamo di una versione pensata per il settore dei tablet, in cui la compagnia cinese si è reinserita dopo qualche anno di pausa con la sua serie Pad. E rispetto al firmware sviluppato per smartphone ci sono novità e differenze, perciò scopriamole.

Xiaomi parla di HyperOS Pad come di un “cambiamento significativo” rispetto alla MIUI, non definendola una “semplice revisione visiva” bensì “un’esperienza tablet reinventata da zero“. A partire dalla schermata Home principale, dove la UI adotta un design ripulito e più funzionale, con nuove icone per tutte le app di sistema, su cui tenendo premuto si aprono le scorciatoie per eseguire rapidamente alcune azioni specifiche.

Ci sono anche nuove gesture: facendo uno swipe verso il basso sul lato sinistro si apre il pannello delle notifiche, mentre sul lato destro si accede al Centro di Controllo. A tal proposito, HyperOS Pad aggiunge un Centro di controllo riprogettato, spostato sulla destra per una più comoda interazione a portata di mano, con controlli per regolare audio, luminosità, domotica e scorciatoie varie.

Oltre alla schermata Home, le novità toccano anche quella sblocco, con l’aggiunta di un editor della lock screen, utile per aggiungere widget e per scegliere gli sfondi dinamici, sia nel classico stile MIUI che in quello nuovo di HyperOS. Cambia la schermata Info Dispositivo nel menu Impostazioni, dove oltre al logo HyperOS sono elencate le specifiche del tablet in maniera più elegante e minimalista.

Una delle novità principali di HyperOS Pad si chiama modalità Workstation (disponibile solo su Xiaomi Pad 6), uno “spazio di lavoro dedicato progettato per massimizzare la tua efficienza“. Una volta attivata, rende la UI più simile a quella dei PC, potendo avere più app in finestra a schermo, spostare elementi fra di esse e potenziare il multitasking. Inoltre, è stato migliorato lo split screen, adesso più fluido e con gesture per passare da una finestra all’altra in maniera più rapida.

Vengono rinnovate le app di sistema, aggiungendo una nuova interfaccia utente per le varie Meteo, Galleria, Note, Calcolatrice, File Manager, Orologio e così via, con modifiche atte ad affinare usabilità ed estetica.

Per il momento, HyperOS Pad non ha una roadmap ufficiale, pertanto non è dato sapere quando verrà rilasciato l’aggiornamento e quali modelli lo riceveranno. Per ora sappiamo per certo che arriverà sulla serie Xiaomi Pad 6, ma non è da escludere che vengano aggiornati anche i modelli precedenti della serie Pad 5.

