Dove comprare Xiaomi 14 Ultra, il Camera Phone di ultima generazione

La serie top di Xiaomi si rinnova con un nuovo Camera Phone e ovviamente non può che trattarsi di un dispositivo d’eccezione, con un’attenzione particolare al comparto fotografico e specifiche da primo della classe. Il nuovo flagship è arrivato anche in Italia (è stato presentato al MWC 2024) e se siete pronti a mettere le mani sul super flagship allora ecco dove comprare Xiaomi 14 Ultra!

Xiaomi 14 Ultra: dove comprare il nuovo Camera Phone

Crediti: Xiaomi

In termini di design, Xiaomi 14 Ultra si ispira alle macchine fotografiche tradizionali, con un look simile a quello del predecessore. Il display è un ampio pannello AMOLED da 6,73″ 2K mentre il cuore del flagship è lo Snapdragon 8 Gen 3, alimentato da una capiente batteria con ricarica da 90W e wireless da 80W. Tra le migliorie della fotocamera (composta da quattro sensori da 50 MP con doppio teleobiettivo) troviamo il nuovo microchip Xiaomi AISP, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare gli scatti. Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo Camera Phone; continua a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi 14 Ultra, ovviamente con un occhio al risparmio! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Amazon | Versione Global (ITALIA)

GizTop | Versione China

Lo smartphone è dotato della HyperOS su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software in lingua inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China (con connettività satellitare inclusa) ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28a/B66 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79



