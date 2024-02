Xiaomi 14 Ultra avrà una funzione inedita per il brand

In vista degli eventi del 22 febbraio (in Cina) e del 25 febbraio (al MWC 2024), Xiaomi sta pubblicando vari teaser in cui anticipa le novità che troveremo a bordo del suo prossimo top di gamma, ormai ad un passo dal debutto. L’ultima novità riguarda una feature ancora inedita per la casa di Lei Jun: Xiaomi 14 Ultra sarà il primo smartphone del brand con il supporto alla comunicazione satellitare bidirezionale.

Xiaomi 14 Ultra sarà il primo smartphone del brand con il supporto alla comunicazione satellitare

Crediti: Xiaomi

Era nell’aria già da un po’ ma ora è arrivata la conferma ufficiale: con Xiaomi 14 Ultra l’azienda ha deciso di realizzare un sistema a tutto tondo per non restare mai senza segnale. Il top di gamma sarà equipaggiato con il nuovo chip Xiaomi Pengpai T1, soluzione proprietaria dedicata proprio al miglioramento del segnale, sia cellulare (con prestazioni aumentate fino al 37%) che relativo a Wi-Fi e Bluetooth (fino al 16%). Insieme a questa novità, Xiaomi 14 Ultra avrà dalla sua anche il supporto alla comunicazione satellitare: anche quest’ultima beneficia del nuovo chip T1, con un miglioramento delle prestazioni del 21%. La connettività satellitare è in grado di inviare non solo SOS vocali e testuali, ma anche di condividere la posizione precisa ed i dati fisici (tramite i dispositivi indossabili).

Crediti: Xiaomi

Il nuovo modello Ultra è il primo smartphone del brand ad offrire questa funzionalità: i recenti Xiaomi 14 e 14 Pro ne sono sprovvisti, ma dovrebbe trovare spazio a bordo del primo flip phone dell’azienda (ancora inedito). Ma cos’è esattamente la comunicazione satellitare bidirezionale? Si tratta di una tecnologia che consente di evitare di ritrovarsi senza segnale, offrendo una copertura completa anche in zone remote: ovviamente è una caratteristica utile in situazioni d’emergenza per inviare un SOS tramite messaggi vocali e di testo.

