BLUETTI presenta l’ecosistema SwapSolar: ecco la power station con frigo incorporato!

BLUETTI, azienda che da anni continua ad innovare nel settore dello stoccaggio dell’energia (sia continua che rinnovabile), presenta oggi il nuovo ecosistema SwapSolar che promette di trasformare l’esperienza delle gite all’aperto consentendo di avere sempre carichi i propri dispositivi elettronici preferitivi. Il primo prodotto del nuovo ecosistema è una incredibile power station con mini frigo integrato!

BLUETTI MultiCooler ricarica le batterie e raffredda le vostre bibite preferite

BLUETTI MultiCooler, questo il nome del primo prodotto della linea SwapSolar, è una power station 3-in-1 che combina l’esigenza di dover ricaricare le batterie ed alimentare i dispositivi elettronici a quella di avere sempre fredde le proprie bibite preferite e cibi freschi. Questo particolare dispositivo infatti integra un mini frigo con congelatore in grado di raggiungere i -20° di temperatura, con una capacità massimo di 40 litri per conservare facilmente qualsiasi tipo di cibo e bevanda.

Il MultiCooler, inoltre, integra anche una macchina del ghiaccio in grado di far scendere la temperatura da 30° a 0° in soli 15 minuti, creando dei perfetti cubetti di ghiaccio in pochi istanti. Il dispositivo pesa circa 25 Kg ed è dotato di maniglia e ruote per facilitarne il trasporto, con il sistema AC180T con batterie intercambiabili che ne alleggeriscono il peso una volta rimosse.

AC180T, infatti, è dotato di due batterie LFP rimovibili da 716.8 Wh ed è in grado di fornire una potenza massima di 1800W, ricaricabile in poche ore grazie all’ingresso AC 1440W e la possibilità di collegare anche i pannelli solari per sfruttare l’energia rinnovabile.

BLUETTI MultiCooler con AC180T è disponibile da oggi in campagna Indiegogo con prezzo scontatissimi per i primi acquirenti: si parte infatti da una base di 569$. Se volete rivoluzionare il modo di fare campeggio, questo sembra essere proprio il momento perfetto.

