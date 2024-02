Xiaomi Watch 2 non è ancora ufficiale ma è già su Amazon

Il 25 febbraio si terrà il mega evento Xiaomi in occasione del MWC 2024. Durante la presentazione dei nuovi prodotti troveranno spazio gli smartphone della serie 14, ma arriveranno tante novità anche per quanto riguarda i gadget life style, con un occhio agli indossabili. Nel frattempo Xiaomi Watch 2 è già in preordine su Amazon, al prezzo minimo garantito: ecco quanto costa in Italia il nuovo smartwatch della casa di Lei Jun.

Aggiornamento: probabilmente Watch 2 è stato caricato per errore su Amazon dato che al momento la pagina risulta non raggiungibile.

Xiaomi Watch 2 in preordine su Amazon: svelato il prezzo in Italia

CreditI: Xiaomi

La pagina di Amazon dedicata a Xiaomi Watch S2 si limita solo a confermare il prezzo di vendita (199,9€), il design e le dimensioni dello schermo (ossia 1,43″). Il resto delle caratteristiche non sono ancora note in via ufficiale, ma è possibile preordinare il dispositivo al prezzo minimo garantito, con uscita fissata per il 24 febbraio (o più probabilmente nei giorni successivi, dopo l’evento di lancio del MWC 2024). Rispetto al modello Watch 2 Pro abbiamo un look più sportivo mentre in termini di specifiche (al momento ancora leak) dovremmo trovare il chipset Snapdragon W5+ Gen 1, l’NFC per i pagamenti e il GPS per la localizzazione satellitare. La vera chicca sarebbe Wear OS di Google, similmente al fratello maggiore. Tra le novità del brand al MWC 2024 ci saranno anche i nuovi top di gamma Xiaomi 14 e 14 Ultra, insieme ad altri indossabili e non solo.

