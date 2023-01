La lampadina Smart LED di Xiaomi costa solo 9€ su Amazon: imperdibile!

Volete donare un tocco smart alla vostra casa ma senza spendere una fortuna e senza puntare a dispositivi troppo complessi? Siete dei veterani in cerca di una lampadina intelligente economica ed affidabile? Xiaomi Smart LED Bulb Essential è la soluzione adatta ad ogni esigenza, specialmente se proposta ad un prezzo super scontato su Amazon!

La lampadina Xiaomi Smart LED Bulb Essential è proprio come il nome lascia intendere: un dispositivo economico ed intelligente, dal design minimale e dal tocco essenziale. Nonostante ciò abbiamo a che fare con una soluzione con luce White o Color (con 16 miliardi di colore). Luminosità e temperatura sono regolabili ed è possibile sfruttare i comandi vocali tramite Google Assistant ed Alexa. Ovviamente non manca la possibilità di gestire il tutto tramite smartphone, con l'applicazione Xiaomi Home.

Xiaomi Smart LED Bulb Essential è disponibile ad un prezzo bomba su Amazon: la lampadina intelligente viene proposta a 8.99€, quindi con il 55% di sconto (il prezzo di listino è 19.99€). Si tratta di un prodotto con spedizione Prime, disponibile in quantità limitate (anche se pare che ci siano ulteriori unità in arrivo).

