Come usare un video in Live Wallpaper su tutti gli smartphone Android

In questa guida vi ho spiegato come installare i Super Wallpaper, una categoria di Live Wallpaper apprezzatissima dagli utenti Xiaomi e non. Nel mondo Android sono moltissime le app che permettono di avere sfondi animati sul proprio smartphone. Ma può capitare che qualcuno di voi possa voler mettere come animazione sul proprio sfondo un video dalla propria Galleria. Nonostante gli smartphone Android abbiano un'ampia flessibilità, non tutte le UI permettono di farlo. Mi riferisco in particolar modo agli utenti OPPO e Realme, ma potrebbero esserci anche altri brand che non hanno questa feature. Proprio per questo, vi voglio spiegare come bypassare questa assenza agendo in un'altra maniera.

Usare un video come Live Wallpaper è possibile, anche se il vostro OS non ve lo permette

Per poter impostare un video preso dalla memoria dello smartphone come Live Wallpaper è necessario affidarsi ad un'app dedicata. Sul Google Play Store ce ne sono diverse, ma mi voglio concentrare su una nello specifico. Sto parlando di Video (.MP4; .MOV) to Wallpaper, dato che è un'app gratuita ma soprattutto priva di pubblicità in-app, al contrario di altre dove le inserzioni sono ben più invasive.

Inoltre, è un'app molto semplice da utilizzare: una volta aperta, dovete cliccare in basso sul tasto “+”. Vi si aprirà la cartella di memoria dello smartphone, da cui selezionare il file video che vi interessa impostare come Live Wallpaper. Una volta selezionato, verrà aggiunto alla schermata principale dell'app. Cliccate su “Apply”, poi su “OK”, nella schermata “Sfondi animati” seleziona la voce “Video to Wallpaper” ed infine conferma. In conclusione, potrete scegliere se impostare il video come Live Wallpaper nella home o anche nella schermata di blocco.

Tuttavia, questa app potrebbe non funzionare a tutti. Per esempio, sulla ColorOS di OPPO non sembra poter impostare i video come sfondo. In tal caso, c'è un'altra app che invece funziona e che ha anche altre opzioni di personalizzazione. L'app si chiama Video Live Wallpaper, è sempre gratuita ma ha qualche pubblicità (e la UI non è il massimo).

Oltre a permettervi di impostare un qualsiasi video in Galleria come sfondo animato, vi dà qualche strumento in più. Per esempio, potete decidere la porzione di video da usare come Live Wallpaper, impostando a che secondo debba iniziare e finire.

