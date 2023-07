Grandi novità in arrivo per Honor con un tablet “gigante” e Watch 4

Il brand cinese sta per presentare il suo nuovo top di gamma pieghevole: ovviamente si tratterà di un prodotto premium, con specifiche top e – di certo – un look votato all'eleganza. Tuttavia, durante l'evento di luglio (che si terrà in Cina) ci sarà spazio anche per altre novità tra cui Honor MagicPad 13 e Watch 4: ne vedremo delle belle!

Honor MagicPad 13 confermato, insieme a Watch 4 ed altre novità

Crediti: Honor

Per quanto riguarda il nuovo tablet si tratterà di un gigante: Honor MagicPad 13, come il nome lascia intendere, sarà dotato di un ampio display da 13″ di diagonale. Il terminale, molto probabilmente, aspirerà alla fascia premium: probabile che Honor voglia sfidare il prossimo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, il quale dovrebbe avere dimensioni colossali (ben 14,6″). Tra gli altri rivali troviamo Huawei MatePad Pro 12.6 e iPad Pro 12.9; Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 è la soluzione più grande del brand e sembra sia in lavorazione una versione Max di Pad 6.

Passando a Honor Watch 4, il nuovo indossabile (successore di Watch GS 3) avrà dalla sua il supporto eSIM, per la prima volta a bordo di un prodotto wearable della compagnia. Tra le altre novità, Honor ha annunciato anche la quinta generazione di televisori smart (TV 5); mentre il prossimo smartwatch troverà sicuramente spazio in occidente (e probabilmente anche il nuovo tablet), le smart TV del brand sono al momento un'esclusiva cinese. L'appuntamento è fissato per il 12 luglio, insieme al pieghevole Magic V2.

