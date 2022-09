Huawei MatePad Pro 12.6 2022 ufficiale: sempre più connesso, sempre più desktop

Nel mega evento che ha rivisto la serie smartphone Mate tornare sul mercato, c'è stato spazio anche per il tablet top gamma Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Il nuovo modello è un miglioramento di quanto visto nel modello precedente, con feature più votate all'interconnessione per l'ecosistema.

Huawei MatePad Pro 12.6 2022: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Se guardiamo a quanto offre il design del nuovo MatePad, non ci sono grosse differenze con il modello 2021, che pure trovava un bumper fotocamera rettangolare in verticale sul retro. Passando invece al display, abbiamo un pannello da 12.6″ appunto, con tecnologia OLED e profondità colore 10-bit, oltre ad una luminosità di picco a 600 nit e refresh rate a 120 Hz.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Nella parte hardware troviamo più conferme che novità, visto che troviamo di nuovo il chipset Kirin 9000E, a cui si abbinano 8/12 GB RAM e 128/256/512 GB di storage. La batteria è un ottimo modulo da 10.050 mAh che si ricarica a 40W, ma con supporto alla ricarica wireless a 27W e inversa fino a 10W. Lato fotocamera troviamo tre sensori posteriori: il principale da 13 MP, un grandangolare da 8 MP ed un sensore di profondità 3D. La selfie camera è invece da 8 MP. Non mancano Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e otto speaker stereo.

Molto di questo tablet lo fa però il software, visto che troviamo HarmonyOS 3 che permette al dispositivo di essere elemento centrale della connettività dell'ecosistema Huawei grazie ad HyperTerminal, ma anche con enormi ottimizzazioni per renderlo quanto più desktop possibile, dalla produttività office ai lavori di grafica.

Huawei MatePad Pro 12.6 2022 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo MatePad Pro 12.6 2022 arriva nel mercato cinese in tre configurazioni di memoria e prezzo: circa 678€ (4.699 yuan) per la versione 128 GB, circa 750€ (5.199 yuan) per la versione 256 GB e infine, circa 1.082€ (7.499 yuan) per la versione 512 GB, che però ha incluse tastiera magnetica in tinta e M-Pencil. Non sappiamo se e quando Huawei porterà questo modello in Europa ma ci sono forti speranze che accada, visto che ha già portato il modello Pro da 11″.

