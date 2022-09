In Cina sono in vendita smartphone Android che si ispirano a iPhone 14 Pro

Si terrà domani il tanto atteso evento nel corso del quale Apple presenterà i nuovi iPhone 14, insieme ad altri dispositivi del suo ecosistema. In Cina, tuttavia, sarebbero già in vendita degli smartphone Android dal design ispirato a quello dei prossimi iPhone.

Questo smartphone si ispira a iPhone 14 Pro Max, ma esegue Android

Mancano poche ore al lancio di iPhone 14, ma in Cina sono già in vendita degli smartphone che, almeno nel design, riprendono il concetto che Cupertino proporrà quest'anno. Le differenze estetiche sono molto difficili da captare – ammettendo che il design del prossimo iPhone sia effettivamente quello trapelato in queste ultime settimane.

Il retro dello smartphone è caratterizzato dal modulo fotocamera quadrato, mentre il display è privo di notch e presenta, piuttosto, il tanto vociferato nuovo asset di iPhone 14 Pro composto da foro e ritaglio a forma pillola. La differenza principale rispetto ad iPhone 14 Pro risiede nella cornice inferiore, che appare in questo smartphone molto più spessa.

Anche la confezione e gli accessori si ispirano a quelli del prossimo iPhone. Per il resto, a bordo di questo nuovo smartphone ispirato ad iPhone 14 Pro Max c'è una particolare versione di Android personalizzata per offrire icone, widget, sfondi e altre funzionalità ispirate a quelle offerte da iOS.

