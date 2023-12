Torna la collaborazione tra HoYoverse e la compagnia cinese dopo il debutto delle TWS Redmi/POCO, stavolta con una versione speciale dedicata all’ultima smartband dell’azienda di Lei Jun. Ecco dove comprare Xiaomi Band 8 Pro x Genshin Impact, un’edizione particolarissima con un gadget d’eccezione!

Xiaomi Band 8 Pro x Genshin Impact: dove comprare la versione speciale dedicata a Tartaglia

Crediti: Xiaomi

Lanciata solo in Cina, l’ultima incarnazione del fitness tracker di Xiaomi si presenta con un cinturino rinnovato ed una ricca confezione speciale. All’interno, oltre al dispositivo, sono presenti degli adesivi ma sopratutto una base di ricarica wireless che riprende il personaggio di Tartaglia. Si tratta di un 5 stelle di elemento Hydro, che i veterani di Genshin Impact conoscono bene: la Speciale Edition è dedicata proprio al Principe e oltre agli accessori presenta anche un tema personalizzato. Ed ora non resta che scoprire dove comprare Xiaomi Band 8 Pro x Genshin Impact, già in sconto con il nostro Coupon esclusivo.

GizTop

Il sistema operativo attualmente supporta solo le lingue inglese e cinese dato che è installato il Firmware China.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Xiaomi Band 8 Pro x Genshin Impact.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le