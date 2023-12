Nubia Z60 Ultra: il nuovo top di gamma ha una data di presentazione

Aggiornamento 7/12: la casa cinese ha rivelato la data di presentazione ufficiale di Z60 Ultra. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Si continua a parlare di Nubia Z60 Ultra, il prossimo top di gamma della casa cinese, ovviamente con a bordo l’ultimo Snapdragon 8 Gen 3 di casa Qualcomm: la casa cinese ha svelato la data di presentazione. Inoltre non dovrebbe essere l’unico modello di punta atteso per quest’anno: secondo le ultime novità, infatti, oltre al top di gamma “tradizionale” ci sarebbe spazio anche per il suo primo pieghevole Z60 Fold.

Nubia Z60 Ultra, ufficiale la data di presentazione: ci sarà anche Z60 Fold?

Crediti: GSMChina

I due smartphone della serie Z60 sono stati certificati nelle scorse settimane: entrambi sono presenti nel database dell’ente IMEI sia con la sigla (utile per scovare eventuali benchmark ed altre certificazioni) che con il nome commerciale. Nubia Z60 Ultra è stato certificato con il numero di modello NX721J, mentre il foldable Nubia Z60 Fold è siglato NX801J. Per ora ci sono pochi dettagli sul primo pieghevole Nubia: dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3, insieme ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 100W. Il design e le altre specifiche sono ancora sconosciuti ma sicuramente ci saranno altre indiscrezioni (teniamo le dita incrociate).

Crediti: Nubia

Sappiamo decisamente di più su Nubia Z60 Ultra, che avrà dalla sua un design rinnovato e specifiche da vero top di gamma con velleità fotografiche, come anche dimostrano i sample fotografici. L’appuntamento è ufficialmente fissato per il 19 dicembre, come confermato dai teaser ufficiali; tuttavia non viene fatta menzione del modello Z60 Fold. A questo punto non è dato di sapere se il pieghevole troverà spazio durante questo evento oppure arriverà in un secondo momento (magari nei primi mesi del 2024).

