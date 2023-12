OnePlus 12 come OnePlus One? Il ritorno del “legno” deluderà alcuni

OnePlus 12 è stato annunciato ufficialmente, e assieme a esso anche tutti i vari accessori che ne completano il corredo, fra cui le immancabili cover protettive. Ecco, vi ricordate quando si vociferava che l’azienda potesse celebrare i suoi dieci anni di attività realizzando una versione del suo nuovo top di gamma con materiali come il legno in onore di OnePlus One?

Fra le cover ufficiali di OnePlus 12 ce n’è anche una realizzata in “legno”

Il rumor si è rivelato infondato ma non del tutto, perché adesso scopriamo che il riferimento non era allo smartphone bensì ai case di protezione. Si chiama Walnut Texture, ed è una cover protettiva per OnePlus 12 realizzata con una finitura che ricorda quella del legno di noce, più scuro rispetto al legno chiaro che caratterizzava OnePlus One.

Per gli amanti del legno, però, quello utilizzato è un materiale plastico con processo IML a doppio strato, che restituisce una superfice tattile simile a quella più tipicamente legnosa; anche visivamente, OnePlus ha cercato di ricreare quell’effetto, fra colori e venature. Per aggiungere un ulteriore grado di protezione, il modulo fotografico è al sicuro grazie all’anello circolare sporgente che lo circonda, in modo che se cade non entri in contatto col pavimento.

La cover protettiva in simil-legno di OnePlus 12 ha un costo di 149 CNY, pari a circa 19€; in alternativa, è disponibile una versione in stile fibra di carbonio a 199 CNY (26€) e in stile pietra arenaria a 99 CNY (13€).

