Gmail identifica sempre di più lo spam grazie alla nuova tecnologia di Google

Lo lotta allo spam ha un nuovo protagonista e il suo nome è RETVec, un modello open-source addestrato dal team di Google Research per combattere i messaggi più fastidiosi che ogni giorno affollano i server di Gmail. Il nuovo sistema di filtraggio implementato dal team di Mountain View sembra aver prodotto grandissimi risultati già dalle prime implementazioni, riducendo lo spam di quasi il 40%.

Google implementa RETVec in Gmail: lo spam si riduce del 38%

Resilient & Efficient Text Vectorizer (RETVec) è una nuova tecnologia sviluppata da Google Research in grado di raggiungere prestazioni di classificazione all’avanguardia e ridurre drasticamente i costi computazionali, offrendo il supporto per ogni lingua e caratteri UTF-8 senza pre-processare il testo da analizzare.

L’implementazione di questa nuova tecnologia in Gmail ha consentito a Google di ridurre lo spam nel noto servizio di posta elettronica del 38%, fermando immediatamente i messaggi classificati come fastidiosi o dannosi. L’integrazione è avvenuta lo scorso anno ed è stato considerata come uno dei migliori upgrade per la difesa contro lo spam.

