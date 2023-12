Realme GT 5 Pro ufficiale con Snapdragon 8 Gen 3 e zoom a periscopio, a prezzo stracciato

Dopo le tante indiscrezioni e le anticipazioni delle scorse settimane, finalmente Realme ha alzato il sipario sul suo modello di punta di nuova generazione. GT 5 è stato un gradevole antipasto, ma la portata principale è Realme GT 5 Pro: si tratta del primo modello del brand cinese con Snapdragon 8 Gen 3, con tanta potenza, un comparto fotografico da primo della classe ed un prezzo assurdo (anche se parliamo comunque di quello in Cina).

Realme GT 5 Pro: tutte le novità dell’ultimo top di gamma del brand | Prezzo Cina

Crediti: Realme

Ricordate il design “da gaming” di GT 5? Il modello lanciato quest’estate presenta una sezione semi-trasparente ed una particolare luce LED che gli conferiscono uno stile futuristico, che strizza l’occhio ai Gaming Phone. Con Realme GT 5 Pro si cambia registro: il telefono opta per uno stile più sobrio ed elegante, con un enorme modulo circolare che contiene il comparto fotografico. La cover è disponibile sia in vetro che in eco-pelle; nel secondo caso è ancora più evidente la voglia di puntare sulla raffinatezza.

Crediti: Realme

Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,78″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz e una luminosità di picco da record (parliamo di ben 4.500 nit). Non manca un lettore d’impronte digitali sotto il display mentre il punch hole che contiene la selfie camera (da 32 MP) è davvero minuscolo. Come anticipato anche in apertura, il flagship è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3, un chipset che non ha bisogno di presentazioni (4 nm, 3,3 GHz, Adreno 750) e che viene supportato da tantissima memoria (fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0).

Crediti: Realme

Questa volta la ricarica raddoppia: la capiente batteria da 5.400 mAh presenta sia il supporto alla ricarica cablata da 100W che a quella wireless da 50W. Abbiamo il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il GPS a doppia frequenza e l’NFC per i pagamento. Il comparto fotografico punta alle stelle con il sensore principale LYT-808 da 50 MP (visto a bordo di OnePlus 12 e realizzato in collaborazione con Sony) ed un teleobiettivo a periscopio IMX890 da 50 MP; quest’ultimo offre scatti top anche in condizioni di scarsa illuminazione e lo zoom digitale si spinge fino a 120X.

Crediti: Realme

Il prezzo di Realme GT 5 Pro? Si parte da soli 431€ al cambio attuale, ossia 3.298 CNY (in offerta lancio). Il dispositivo ha soffiato il primato a Meizu 21 ed è diventato il top di gamma più economico con Snapdragon 8 Gen 3 (il modello Meizu parte da 3.399 CNY). Se volete saperne di più su Realme GT 5 Pro e sul fratello minore, allora date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie. Per quanto riguarda l’uscita Global non c’è ancora una data.

