Samsung Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra: foto dal vivo, come cambierà la scocca

Aggiornamento 07/12: nuove foto dal vivo, questa volta assieme a S23 Ultra, trovate le differenze nell’articolo.

Da qualche anno a questa parte, Samsung ci ha abituati a non aspettarci nuove uscite dal look radicalmente differente, e sarà così anche nel caso di Galaxy S24 Ultra. Sulla base dei render finora trapelati sul web, infatti, l’intera serie Galaxy S24 manterrà una linea estetica coerente con le generazioni precedenti, seppur con qualche cambiamento non di poco conto.

Samsung Galaxy S24 Ultra avvistato dal vivo: svelate le sue forme rinnovate

Lo vediamo proprio con Samsung Galaxy S24 Ultra, questa volta avvistato in quelle che sarebbero forse le primissime foto dal vivo e nella sua forma non prototipale, in quanto si vede il display acceso. Dei tre modelli, quello Ultra è sempre stato quello più spigoloso e meno tendente a forme tondeggianti, un trend che sarà portato all’ennesima potenza con questo ultimo capitolo. L’impressione è che, dopo Apple e Xiaomi, sempre più brand di smartphone abbandoneranno progressivamente le curve e abbracceranno il trend dello schermo piatto.

Ci sono anche immagini a confronto con S23 Ultra, foto in cui possiamo scorgere alcune delle differenze fra i due modelli. Sul frame superiore vediamo non uno ma due fori per i microfoni, mentre su quello inferiore sparisce la griglia dello speaker in favore di una feritoia orizzontale e la punta della S Pen è più piatta; per quanto riguarda il frame laterale, la disposizione dei tasti rimane la medesima anche se pare che il bilancere del volume sia leggermente più ampio.

Se già quello di S23 Ultra non era particolarmente curvo, con Samsung Galaxy S24 Ultra vediamo un appiattamento pressoché totale dello schermo, che si congiunge col frame laterale con una curva quasi impercettibile, ricordando che S24 Ultra dovrebbe avere per la prima volta una scocca in titanio.

Non ci sono invece novità apparenti per la fotocamera, ancora una volta composta da quella che sembra essere una quadrupla sensoristica accompagnata da flash LED e autofocus laser; le vere novità sarebbero nascoste al suo interno, con nuove specifiche e modalità di scatto.

