WhatsApp lancia i messaggi vocali effimeri per comunicazioni ancora più private

Proprio come i messaggi effimeri, anche i vocali inviati tramite WhatsApp potranno sparire per sempre dopo un singolo ascolto. Meta, infatti, con il rilascio delle ultime versioni della celebre app di messaggistica istantanea per iOS e Android ha introdotto questa nuova funzionalità per consentire agli utenti di inviare messaggi vocali effimeri.

Messaggi vocali che spariscono dopo averli ascoltati: la nuova funzione di WhatsApp

Crediti: WhatsApp

I messaggi vocali effimeri sono apparsi per la prima volta in WhatsApp con le versioni beta 2.23.21.15 per Android e 23.21.1.73 per iOS, consentendo di inviare note che spariscono dopo un singolo ascolto. Per attivare questa nuova modalità è necessario effettuare prima il lock per l’invio del messaggio vocale e successivamente effettuare un tap sul lucchetto, trasformando l’icona in un “1” che indica le volte in cui sarà possibile ascoltare il vocale.

Questa nuova funzionalità consente quindi di inviare informazioni sensibili tramite messaggio vocale una singola volta, limitando l’accesso ed eventualmente proteggendo maggiormente la privacy. Ovviamente, anche questa nuova tipologia di messaggio vocale è protetta dalla crittografia end-to-end ma la funzione, tuttavia, è attualmente in fase di rollout e potrebbe non essere disponibile subito per tutti.

