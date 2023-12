Recensione JONR ED12: lavasciuga con i contenitori più grandi a meno di 200 euro

Uno dei limiti più fastidiosi che caratterizza la gran parte delle lavasciuga sono i serbatoi dell’acqua. Lo so, potrebbe sembrare un controsenso considerando che è proprio l’acqua la “marcia in più” di questa particolare categoria di prodotto ma, correggetemi se sbaglio: quando si utilizza una lavasciuga in ambienti medio/grandi, generalmente non ci si preoccupa della batteria ma del fatto di dover ricaricare l’acqua pulita e svuotare l’acqua sporca. Ed è una cosa che, effettivamente, a me ha sempre infastidito.

Ma poi arriva JONR, un brand fondato nel 2004, che ancora in pochi conoscono almeno qui in occidente, ma che nel tempo è diventato parter di brand come Midea, Panasonic, Xiaomi, Mercedes-Benz e molti altri e che, con una lavasciuga che costa in sconto su Amazon meno di 190 euro pare abbia risolto il problema: è la JONR ED12 e sì, ha una spazzola ottimizzata per pulire lungo i bordi ed è tra le più leggere del mercato, ma la sua peculiarità è il serbatoio per l’acqua pulita da ben 850 ml.

E con quasi un litro d’acqua a disposizione, sulla carta ci si potrebbe quasi pulire la Reggia di Caserta.

Recensione JONR ED12: lavasciuga leggera, economica e con super serbatoio per l’acqua

Design e materiali

La prima cosa che si nota una volta assemblata la JONR ED12 è la sua leggerezza: con un peso pari a circa di 3.6 Kg ed una struttura piuttosto compatta, è tra le lavasciuga più maneggevoli del mercato. E lo è nonostante arrivi con dei contenitori per l’acqua più capienti, posizionati tutti sull’asse verticale: quello per l’acqua pulita è da 850 ml, mentre quello dell’acqua sporca è da 450 ml.

Ora, per darvi un’idea, nella stessa fascia di prezzo si potrebbe trovare la Tineco iFloor 3, che è dotata di un contenitore per l’acqua pulita di 600 ml. Capirete, quindi, che quello della JONR ED12 è tra i più capienti del segmento, e questa è una caratteristica che nell’uso di tutti i giorni fa la differenza.

Insomma, spazi meglio gestiti hanno portato ad una maggiore capienza ed hanno quanto meno arginato il problema della necessità di dover svuotare e ricaricare l’acqua più volte nel corso di un’unica pulizia.

Data la sua natura “economica, la JONR ED12 non integra un display vero e proprio ma, sulla parte frontale e poco sopra il contenitore dell’acqua sporca, è stato integrato un semplice indicatore dell’autonomia residua della batteria. Sia chiaro, stiamo parlando di un prodotto che in sconto costa meno di 190 euro e la mancanza di un display è più che naturale in questa fascia di prezzo ma, considerando la posizione del serbatoio per l’acqua pulita il brand non avrebbe potuto fare altrimenti: anche se avesse voluto integrare un display, avrebbe comunque dovuto posizionarlo frontalmente, il che lo avrebbe reso piuttosto inutile.

Molto più tradizionali i tasti di controllo, che sono stati posizionati sul manico e che servono non solo ad accendere e spegnere il dispositivo, ma anche a cambiare la potenza d’aspirazione e ad attivare la modalità di auto-pulizia di cui parleremo a breve.

Anche la spazzola non è niente male per una lavasciuga a meno di 200 euro. Il rullo è stato progettato in modo da minimizzare lo spessore lungo il bordo destro e sì, è un’idea non nuovissima, ma è molto importante per riuscire a pulire senza la minima difficoltà lungo i bordi dei battiscopa o dei mobili. Ed in questo la JONR ED12 fa un ottimo lavoro.

Inoltre, la spazzola motorizzata è coadiuvata da un sistema di distribuzione dell’acqua composto da 40 piccoli fori distribuiti lungo tutta la struttura (la media della categoria è di 16 ugelli), il che non solo migliora la fase di auto-pulizia, velocizzandola e detergendo il rullo in maniera uniforme, ma evita il formarsi di quei fastidiosi aloni sul pavimento che si generano quando si va a pulire con un rullo bagnato solo in parte.

Per il resto tutte le componenti sono facilmente estraibili e lavabili, sia a mano che tramite il processo automatizzato (dopo lo vedremo meglio) e la spazzola si può estrarre con facilità tramite un meccanismo di sblocco laterale. Questo conferma ancora una volta la facilità di utilizzo e di pulizia.

Aspirazione e lavaggio

Ad animare la JONR ED12 ci pensa un motore di 6000 Pa che viene gestito con le tipiche modalità delle lavasciuga. È un dispositivo progettato per aspirare acqua e residui solidi e contemporaneamente lavare le superfici e, per questo, non può essere utilizzata in modalità a secco.

L’aspirapolvere si accende inclinandolo dalla posizione di riposo e in fase di lavaggio può essere utilizzato in modalità “AUTO” e “MAX”: il mio consiglio è quello di utilizzare la lavasciuga con la prima modalità ed attivare la seconda solo nel caso di macchie ostinate.

Ma indipendentemente dalla modalità, la qualità della pulizia e del lavaggio è è ben sopra la media della fascia di prezzo: tutto lo sporco viene aspirato senza alcun problema e grazie all’alta velocità di rotazione del rullo, anche le macchie più ostinate sul pavimento verranno eliminate in maniera più veloce ed il fatto che i 40 ugelli detergono in maniera uniforme il rullo, velocizza anche il processo di asciugatura naturale della superficie.

Certo, va detto che come in qualsiasi lavasciuga potrebbe essere necessario passare più volte sulle macchie ostinate per eliminarle del tutto, ma devo dire che valutandola in base alla fascia di prezzo, in questi miei giorni di test mi sono trovato egregiamente con la JONR ED12 che, tra le altre cose, arriva con una bottiglia di detergente profumato inclusa in confezione.

Una volta terminata la pulizia del pavimento, arriva il momento di una delle funzioni più comode dell’JONR ED12: l’auto-pulizia. Utilizzarla è semplicissimo: al termine di una pulizia (o qualora si dovesse accendere l’indicatore), basterà posizionare l’aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita e premere il tasto dedicato che, però, in questo modello è stato posizionato direttamente sulla spazzola motorizzata.

È però importante ricordarsi di una cosa essenziale con questa tipologia di prodotti: al termine della pulizia, bisognerà svuotare il contenitore dell’acqua sporca e dargli una sciacquata, per evitare che si formino cattivi odori.

Autonomia della batteria

La batteria della JONR ED12 è in grado di garantire circa 30 minuti di pulizia nella modalità standard, che diventano poco più di 15 quando si utilizza la modalità turbo. Non si tratta di performance “miracolose”, è vero, ma è comunque un’autonomia che permetterà di pulire senza problemi un appartamento di circa 70/80 metri quadrati con un’unica carica.

La ricarica, invece, è nella media: per ricaricare totalmente la batteria del dispositivo, potrebbero volerci circa 4 ore, con la base di ricarica inclusa in confezione e che è particolarmente compatta.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della JONR ED12 è di 249,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarla in sconto con un doppio cupon: nella pagina va attivato quello di 50 euro e nel carrello va inserito JONRED12. Ed a 187,49 euro le alternative (funzionali) sono poche, o quantomeno non sono paragonabili alla qualità di questo modello.

Certo, non è un modello top di gamma e non è perfetto, ma per questa cifra difficilmente ci si potrà portare a casa una lavasciuga con un serbatoio così capiente e con un sistema di distribuzione dell’acqua in grado di bagnare il rullo in maniera perfettamente uniforme.

Peccato per il posizionamento del display, che lo rende praticamente inutile in fase di pulizia, e per lo spessore lungo i bordi della spazzola che a mio parere sarebbe potuto essere più ridotto. Ma stiamo parlando di una lavasciuga che costa meno di 200 euro in sconto, e in questa fascia di prezzo di certo non si può pretendere la luna.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le