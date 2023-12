Porta l’effetto nostalgia in salotto, con la retro console X2-Pro (a soli 57€)

Se stai cercando la retro console definitiva, allora hai trovato sicuramente pane per i tuoi denti. Superconsole X2-Pro è la soluzione da avere a casa per giocare a tantissimi titoli da una miriade di piattaforme differenti, ora in offerta con codice sconto e spedizione gratis. Fai un tuffo nel passato ogni volta che vuoi, grazie ai tuoi giochi preferiti!

Codice sconto Superconsole X2-Pro: risparmia sulla tua nuova retro console (con oltre 50 emulatori)

Crediti: Superconsole

Dotata di un design che strizza l’occhio al gaming (con una scocca superiore caratterizzata da linee spigolose ed aggressive), Superconsole X2-Pro è una console da salotto dotata di connettività WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, due porte USB 2.0, uno slot per micro SD e un ingresso HDMI. Il dispositivo arriva arriva direttamente con due controller wireless, in modo da poter giocare in compagnia, ed un pratico telecomando. A bordo troviamo un chipset Amlogic quad-core con CPU Cortex-A53 fino 1,8 GHz, grafica Mali-G31 MP2, 2 GB di RAM DDR4 e 8 GB di storage. Lato software troviamo tre sistemi, ossia EmuELEC 4.6, Android 9 e CoreELEC; non mancano oltre 50 emulatori (tra cui PSX, N64, PSP, Saturn, DC e tanti altri ancora) e la decodifica in 4K.

Crediti: Superconsole

Con Superconsole X2-Pro ogni serata diventa una festa, sia in compagnia che da soli: la retro console è in offerta con codice sconto su Geekbuying a soli 57€, con tanto di spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

