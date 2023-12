In forma dopo le feste di Natale con Xiaomi UREVO Spacewalk 1 Lite, a meno di 220€

Il Natale si avvicina e ovviamente siamo tutti affaccendati con gli ultimi preparativi e con i regali da fare ai nostri cari. Tuttavia questo è un periodo di sconti ed occasioni che potrebbe riservare delle sorprese anche per quanto riguarda il post-feste. Xiaomi UREVO Spacewalk 1 Lite (URTM022) è il tapis roulant compatto e salvaspazio, perfetto per rimettersi in forma dopo le abbuffate di Natale e Capodanno: risparmia con il codice sconto di Geekbuying e goditi i vantaggi della spedizione EU (gratuita).

Codice sconto Xiaomi UREVO Spacewalk 1 Lite (URTM022): il tapis roulant salvaspazio ed economico

Crediti: UREVO

Xiaomi UREVO Spacewalk 1 Lite (URTM022) si ripone facilmente e ovunque: parliamo di una soluzione compatta, senza fronzoli e composta dalla sola pedata. Basta una attimo per estrarre il tapis roulant da sotto il letto e dare il via ad una sessione di allenamento direttamente a casa tua. Dotato di 5 strati antiscivolo, 8 ammortizzatori in silicone e 2 cuscinetti morbidi, il dispositivo è pensato per utenti fino ad un massimo di 120 kg ed offre una velocità contenuta (da 1 a 6 km/h). Si tratta quindi di una soluzione per camminare oppure per fare jogging leggero; il pratico display LED mostra il tempo trascorso, le calorie, i passi, la velocità e la distanza percorsa. È possibile controllare il tutto tramite telecomando mentre le ruote presenti nella parte frontale semplificano gli spostamenti.

Crediti: UREVO

Il tapis roulant salvaspazio Xiaomi UREVO Spacewalk 1 Lite (URTM022) scende a soli 219€ su Geekbuying, grazie al nuovo codice sconto dedicato. La spedizione dall’Europa è un vantaggio aggiuntivo e ti permette di ricevere il tuo nuovo alleato in poco tempo; in questo modo potrai cominciare ad allenarti subito dopo le feste e i vari cenoni e pranzi di questo periodo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

