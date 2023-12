Gli accessori di ROG Phone 8 trapelano in rete: c’è anche un controller pieghevole!

La presentazione ufficiale del nuovo ROG Phone 8 di ASUS si avvicina, ma in rete continuano ad emergere nuovi dettagli che non fanno altro che aumentare l’hype intorno a questo dispositivo interamente dedicato al gaming mobile. Un nuovo leak, infatti, lascia intendere che lo smartphone della casa taiwanese potrà vantare una serie di accessori di primo livello, tra cui anche un controller da gioco.

Controller, ventola e custodia dedicata: ecco gli accessori per ASUS ROG Phone 8

ASUS ROG Phone 8 sarà uno smartphone per videogiocatori che potranno arricchire l’esperienza di gioco con una serie di accessori da collegare al dispositivo. La custodia DEVILCASE Guardian, per esempio, offrirà il supporto per il collegamento alla ventola AeroActive Cooler X che con aiuterà a mantenere basse le temperature durante le sessioni più intensive, arricchendo l’atmosfera con i giochi di luce RGB.

L’accessorio più interessante, però, potrebbe essere proprio il nuovo ROG Tessen Mobile Controller che potrà essere collegato allo smartphone per trasformare il dispositivo di ASUS in una vera e propria console da gioco portatile. Il controller è dotato di due analogici, tastierino YBAX, D-PAD, tasti dorsali, grilletti, ed una serie di pulsanti aggiuntivi per il controllo delle impostazioni. Il collegamento avviene tramite USB-C, mentre il dispositivo può essere anche ripiegato su se stesso per facilitarne il trasporto.

La presentazione del nuovo ASUS ROG Phone 8, così come quella degli accessori, sembrerebbe essere prevista in occasione del CES 2024, che si terrà nei primi giorni di gennaio nella suggestiva location della città degli angeli: Las Vegas, Nevada.

