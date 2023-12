Samsung Galaxy Z Flip 5 da 512 GB a prezzo record: solo 759€ con doppio sconto!

Dopo la bomba di poche ore fa (con Samsung Galaxy S23 Ultra al miglior prezzo di sempre) ecco che arriva l’ennesima occasione da cogliere al volo. Il regalo di Natale tech da comprare ora è arrivato: Samsung Galaxy Z Flip 5 scende ad un prezzo assurdo nella versione da ben 512 GB, grazie al doppio sconto sullo store ufficiale del brand. E per i più esigenti, c’è spazio anche per Samsung Galaxy Z Fold 5: il telefono/tablet viene proposto ad una cifra davvero allettante!

Samsung Galaxy Z Flip 5 al miglior prezzo di sempre: un’occasione imperdibile

Crediti: Samsung

Il protagonista della promozione dello shop ufficiale Samsung non può che essere il suo ultimo flip phone. Si tratta di uno smartphone pieghevole a conchiglia caratterizzato da un grande fascino, ora con uno schermo esterno più ampio, specifiche migliorate ed una fotocamera da non sottovalutare. Samsung Galaxy Z Flip 5 scende a soli 759€ nella versione da 512 GB: il miglior prezzo di sempre per questo taglio di memoria, disponibile nello store del brand. Per ottenere lo sconto è necessario sia utilizzare il coupon GALAXY4U che effettuare il login sul sito (oppure iscriversi ora). Se non visualizzi correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Sei in cerca di un pieghevole di grandi dimensioni da utilizzare per lavoro oppure per lo studio? Allora Z Fold 5 è il dispositivo che stavi cercando! L’ultimo top di gamma pieghevole del brand asiatico è caratterizzato da un ampio schermo foldable: una volta “aperto”, il telefono diventa un vero e proprio tablet con tanto di supporto per la S-Pen. Samsung Galaxy Z Fold 5 scende a 1.291€ nella versione da 256 GB: basta utilizzare il codice GALAXY4U ed effettuare il login, similmente a quanto visto per il flip phone.

