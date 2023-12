ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro quasi senza segreti: immagini e specifiche prima del debutto

Di recente ASUS ha cominciato a stuzzicare i fan sull’uscita dei suoi nuovi top di gamma da gaming ROG Phone 8 e 8 Pro ma sempre mantenendo un certo riserbo. Tuttavia un leak si prepara a stravolgere le cose con immagini e specifiche dei nuovi dispositivi: ecco tutti i dettagli prima del debutto (ovviamente da prendere con la solita cautela).

ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro tra immagini e specifiche leak: ecco le novità dei top da gaming

Crediti: Windowsreport

Come abbiamo visto già in precedenza, i nuovi ASUS ROG Phone 8 avranno uno stile che segna una continuità rispetto alla generazione attuale, ma al contempo prova a staccarsi dalla concezione del classico Gaming Phone. Le linee si fanno meno aggressive, la back cover mantiene elementi futuristici ma senza eccedere, è presente un logo LED RGB ma senza ulteriori aggiunte; il modulo fotografico è un pentagono (forma atipica per gli smartphone) ma presenta una sua eleganza. Quindi niente eccessi stilistici ed un look più alla portata di tutti.

Al momento non sono chiare tutte le differenze estetiche tra i due, ma pare che ROG Phone 8 avrà una finitura opaca, mentre il fratello maggiore Pro un tocco più lucido e premium. Ovviamente non mancheranno schermi al top di grandi dimensioni, stavolta con un punch hole centrale; entrambi sono dotati poi della certificazione IP68.

Partendo dal display ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro, secondo quanto trapelato, avranno un pannello Samsung AMOLED da 6,78″ con risoluzione Full HD+, protezione Gorilla Glass Victus 2 e refresh rate avanzato. Il primo si spingerà fino a 120 Hz mentre il modello Pro avrà dalla sua una soluzione LTPO fino a 165 Hz. Per entrambi ci sarebbe una luminosità di picco di ben 2.500 nit.

I due gaming phone saranno equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 3, con 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 4.0 per il modello base; il Pro offrirebbe versioni da 16/24 GB di RAM e da 512 GB/1 TB di archiviazione. Ci sanno batterie da 5.500 mAh, presumibilmente con il supporto alla ricarica da 65W.

Il comparto fotografico è stato specificato solo per il Pro: dovremmo avere una tripla fotocamera da 50 + 13 + 32 MP, con un sensore principale IMX890, un ultra-wide ed un teleobiettivo con zoom ottico 3X. Frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 32 MP. Il resto del pacchetto comprenderebbe Android 14 (tramite interfaccia proprietaria), speaker a 5 magneti, un ingresso mini jack per le cuffie, la tecnologia Dirac Virtuo, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ed NFC.

Per ora non ci sono dettagli sui prezzi; il debutto dovrebbe avvenire durante il CES 2024 (quindi a inizio gennaio), per poi fare capolino nei vari mercati poco dopo.

