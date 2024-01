Lerdge iX puoi stampare le tue creazioni in 3D, spendendo solo 155€

Cerchi una stampante 3D adatta a neofiti ed esperti, di dimensioni contenute e dal prezzo super accessibile? Lerdge iX è la soluzione a filamento che stavi aspettando: ora diventa ancora più conveniente con il nuovo codice sconto dedicato ed è possibile risparmiare ulteriormente grazie alla spedizione EU gratuita!

Codice sconto Lerdge iX: la stampante 3D economica e completa, a prezzo stracciato

Crediti: Lerdge

Con Lerdge iX imparare le basi della stampa 3D è semplice e divertente: la stampante è tutta da assemblare (seguendo le istruzioni passo passo). In questo modo è possibile prendere confidenza con la costruzione e con le varie parti, un passaggio fondamentale dato che si tratta di una soluzione aperta al modding. I componenti possono essere modificati in base alle esigenze dell’utente: in questo modo crescerà la tua esperienza e sarai in grado di aggiornare la stampante 3D con ulteriori aggiunte e modifiche. Lerdge iX presenta dimensioni compatte ed un’area di lavoro da 180 x 180 x 180 mm, una velocità di stampa di 200 mm/s ed un pratico display touch IPS da 3,5″.

Crediti: Lerdge

La stampante 3D a filamento Lerdge iX cala di prezzo su Geekbuying: basta utilizzare il nuovo codice sconto dedicato e scenderà a soli 155€, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Una cifra accessibile per fare i primi passi nel mondo della stampa 3D (con un dispositivo in grado di regalare delle belle soddisfazioni). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

