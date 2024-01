Realme 12 Pro nelle prime immagini, con un look da top di gamma

Dopo le indiscrezioni sul fratello maggiore, arrivano le prime immagini di Realme 12 Pro: il dispositivo è stato certificato dall’ente cinese TENAA con l’aggiunta di vari render, che ne svelerebbero il design definitivo. Ecco cosa possiamo aspettarci dal prossimo medio gamma con uno stile da flagship.

Realme 12 Pro nelle immagini del TENAA: il design si ispira a quello di GT 5 Pro

Realme 12 Pro – Crediti: TENAA

Il design di Realme 12 Pro si discosta leggermente rispetto a quello della versione 12 Pro+ (visto nelle immagini leak delle scorse settimane). Il mid-range è dotato di uno schermo con punch hole e bordi curvi ed un ampio modulo fotografico circolare, il quale racchiude una Quad Camera ed il flash LED. Lo stile è molto vicino a quello del top di gamma Realme GT 5 Pro (sembra anche essere presente una cover in simil-pelle) anche se il nuovo dispositivo della famiglia Number presenta un frame di separazione che attraversa la scocca, un tocco più sportivo rispetto al flagship. Anche la gamma Realme 11 è dotata di un modulo circolare, ma lo stile è totalmente diverso da questo.

Realme 12 Pro – Crediti: TENAA

Le immagini arrivano direttamente dal TENAA e fanno riferimento al dispositivo siglato RMX3843, ovvero Realme 12 Pro (la variante Pro+ è comparsa come RMX3841). Secondo le ultime indiscrezioni lo smartphone sarebbe equipaggiato con un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP con zoom 2X, mentre la soluzione con zoom a periscopio sarebbe esclusiva del fratello maggiore Pro+. Non ci sono ancora dettagli sulle specifiche ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

A proposito di Realme 12 Pro+, il dispositivo dovrebbe offrire uno schermo OLED curvo da 6,7″ 1.5K a 120 Hz ed essere mosso dallo Snapdragon 7s Gen 2 o dallo Snapdragon 7 Gen 3. Ci sarebbe poi una batteria da 5.000 mAh ed una tripla fotocamera da 50 + 8 + 64 MP. Il lancio dovrebbe avvenire a fine gennaio o febbraio.

