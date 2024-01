POCO X6 5G protagonista di un video unboxing: tutti i dettagli

Il prossimo 11 gennaio si terrà l’evento di lancio Global dei nuovi medio gamma del brand partner di Xiaomi. Abbiamo fatto conoscenza con M6 Pro 4G e con il modello X6 Pro, mentre POCO X6 è stato protagonista prima di alcune immagini render ed ora perfino di un video unboxing: insomma, è davvero difficile tenere i segreti per la compagnia cinese!

POCO X6 5G: il video unboxing svela design e specifiche del prossimo mid-range

Crediti: X (Sudhanshu1414)

Il video unboxing pubblicato in queste ore è dedicato esclusivamente a POCO X6 5G: viene mostrato il design a tutto tondo, alcune delle colorazioni disponibili (Black e White) e sono presenti anche vari dettagli sulle specifiche. Il look del medio gamma ricalca quanto visto nelle immagini precedenti, con un ampio modulo che include la tripla fotocamera (da 64 + 8 + 2 MP), il flash LED e il logo del brand. In confezione è presente un caricabatterie da 67W (per alimentare un’unità da 5.100 mAh), accompagnato dal cavo Type-C/USB-A. Per quanto riguarda le specifiche, il nuovo POCO è dotato di un pannello AMOLED da 6,67″ 1.5K a 120 Hz ed è mosso dallo Snapdragon 7s Gen 2.

POCO X6 5G unboxing of White & Black color options.



Specs:

– 6.67" AMOLED, 1.5K, 120Hz

– Snapdragon 7s Gen 2

– 64MP + 8MP + 2MP

– 16MP

– 5100mAh, 67W

– Android 13, MIUI 14 pic.twitter.com/X87vAyMKV1 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) January 4, 2024

Come visto in precedenza, POCO X6 5G dovrebbe essere un rebrand di Redmi Note 13 Pro cinese: tuttavia lo stile è leggermente diverso (con il classico look di POCO) ed è presente una fotocamera da 64 MP anziché da 200 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica presunta, basata – ovviamente – sul modello “originale” targato Redmi.

POCO X6 5G – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 161,15 x 74,24 x 7,78 mm per 187 grammi

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass (?)

da (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass (?) Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm e fino a 2,4 GHz

a 4 nm e fino a 2,4 GHz GPU Adreno 710

8/12/16 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo

con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

