Galaxy Ring: Samsung lavora al supporto per Android, ma niente iPhone

Il Galaxy Ring ha sicuramente rubato la scena al Mobile World Congress, ma ci sono ancora tanti dettagli da scoprire sul nuovo indossabile di Samsung. Uno su tutti, per esempio, è la compatibilità con i sistemi operativi mobile e gli smartphone, dato fondamentale per sapere se questo nuovo anello intelligente potrà essere utilizzato da tutti o soltanto da chi è già dentro l’ecosistema dell’azienda coreana. In una recente intervista, sono arrivati maggiori dettagli proprio a questo riguardo, ma non tutti saranno felici delle dichiarazioni di Samsung.

Il nuovo Samsung Galaxy Ring funzionerà con tutti gli smartphone Android

Galaxy S23 Ultra – Crediti: Samsung

Ai microfoni di CNET, infatti, Samsung ha annunciato di essere a lavoro per supportare tutti gli smartphone e le versioni più recenti di Android, non solo i Galaxy prodotti direttamente dall’azienda coreana. A rimanere senza smart ring, però, saranno i possessori di iPhone: per il momento infatti il produttore ha annunciato che iOS non sarà compatibile con i nuovi Galaxy Ring.

Sembra infatti che Samsung voglia utilizzare questo nuovo dispositivo per provare a far cambiare idea ai possessori di iPhone: in un passaggio dell’intervista, infatti, Samsung dichiara “alla fine speriamo che i nostri dispositivi siano di tale calibro che le persone siano disposte a cambiare“. Saranno sufficienti le capacità del nuovo Samsung Galaxy Ring a far rivalutare Android agli utenti iOS? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

