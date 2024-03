Microsoft trasforma gli smartphone Android in webcam per il PC: adesso in rollout

Aggiornamento 01/03: quelli che sembravano essere soltanto rumor si sono trasformati in realtà: da oggi è in rollout una funzione che permette di trasformare il proprio smartphone Android in webcam per il PC Windows. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

La pandemia ha evidenziato un problema che probabilmente non sapevamo neanche di avere: con l’arrivo dello Smart Working e delle teleconferenze, infatti, tantissime persone si sono ritrovate con l’esigenza di dover utilizzare una webcam senza effettivamente possederne una. Con un po’ di ritardo, Microsoft sembra essere intenzionata a risolvere il problema grazie alla sua applicazione “Collegamento al Telefono”.

Collegamento al telefono trasformerà il vostro smartphone Android in una webcam

Crediti: Microsoft

Gli esperti di Android Authority, analizzando il file APK del’ultimo aggiornamento (v1.23102.190.0) dell’app Collegamento al telefono di Microsoft, hanno scoperto numerosi riferimenti ad una nuova funzionalità non ancora implementata completamente che consentirà di trasformare il proprio smartphone Android in una webcam per i PC Windows.

L’app mobile, interfacciandosi con l’applicazione per Windows 10 e Windows 11 permetterebbe di utilizzare la fotocamera frontale e posteriore di qualsiasi smartphone Android in una webcam da poter sfruttare per chat, videoconferenze e dirette su Internet.

Al momento la funzione sembra essere ancora in via di sviluppo, quindi è difficile dire quando il nuovo collegamento sarà effettivamente disponibile per tutti. Non ci resta che attendere i futuri aggiornamenti per scoprire se la funzionalità arriverà effettivamente nell’applicazione.

Aggiornamento 01/03: In rollout la nuova funzione per Collegamento con il telefono

Crediti: Microsoft

A partire da oggi è in fase di rollout una nuova funzione per l’app Collegamento con il telefono di Windows 11 che permette di utilizzare il proprio smartphone come webcam per il PC. Grazie al nuovo aggiornamento del sistema operativo (attualmente disponibile nel canale Insider) e dell’aggiornamento 1.24012 dell’applicazione ufficiale, è possibile collegare tramite Bluetooth il proprio smartphone Android (versione 9.0 o superiore) al PC per utilizzare le fotocamere del dispositivo come webcam.

