OPPO Watch X ufficiale: Wear OS ritorna dopo oltre tre anni di assenza

A distanza di parecchio tempo dal suo indossabile con il sistema operativo di Google (sono passati oltre 3 anni dal lancio del primo OPPO Watch), la casa cinese torna a far parlare di sé con un nuovo modello. Si tratta di OPPO Watch X, dispositivo premium mosso da Wear OS e dotato di specifiche al top: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità (anche se al momento non è per noi occidentali).

OPPO Watch X: caratteristiche, specifiche, prezzo e uscita del nuovo indossabile con Wear OS di Google

Crediti: OPPO

L’ultimo indossabile di OPPO si distingue per stile e performance, ma si tratta di un rebrand. Il dispositivo è stato presentato di recente al MWC 2024 come OnePlus Watch 2: design e specifiche sono le stesse mentre cambiano i cinturini (il modello di OPPO offre anche uno strap marrone). OPPO Watch X è realizzato in materiali premium: la scocca è in acciaio inossidabile mentre il display – AMOLED da 1,43″ – è protetto da un vetro zaffiro con un’elegante curvatura 2.5D. L’indossabile è resistente fino a 5 ATM e presenta sia la certificazione IP68 che quella di grado militare MIL-STD-810H.

Il cuore del terminale è lo Snapdragon W5 Gen 1, alimentato da 500 mAh di batteria (per un’autonomia di circa 48 ore, con un uso intenso); il sistema operativo è Wear OS 4 di Google, quindi è presente il pieno supporto alle app e ai servizi della compagnia statunitense). Non mancano oltre 100 modalità sportive ed il monitoraggio dell’attività cardiaca, dei valori SpO2, dei livelli di stress e del sonno.

Crediti: OPPO

Il nuovo OPPO Watch X è stato lanciato solo in Malesia, al prezzo di circa 272€ al cambio attuale (ossia 1.399 RM). Per ora non è dato di sapere se e quando arriverà in altri mercati; in merito all’Italia è già presente il gemello OnePlus Watch 2, ma al momento non ci sono né certezze né eventuali smentite.

OPPO Watch X – Scheda tecnica

Dimensioni di 47 x 46,6 x 12,1 mm (13,65 mm includendo il sensore PPG) per 49 grammi o 80 grammi (includendo il cinturino)

Materiali – acciaio inossidabile per la cassa, fluoroelastomero o acciaio per il cinturino

per la cassa, o acciaio per il cinturino Resistenza – IP68 , 5 ATM, MIL-STD-810H

, 5 ATM, Display AMOLED da 1.43″ HD (466 x 466 pixel) con densità di 326 PPI, luminosità di picco di 1000 nit e protezione in vetro zaffiro con curvatura 2.5D

da (466 x 466 pixel) con densità di 326 PPI, luminosità di picco di 1000 nit e protezione in vetro zaffiro con curvatura 2.5D SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

2 GB di RAM

di RAM 32 GB di storage

di storage Batteria da 500 mAh con ricarica rapida e fino a 48 ore di autonomia (uso intenso)

con ricarica rapida e fino a 48 ore di autonomia (uso intenso) Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC , Dual Frequency GPS

, cardiofrequenzimetro, SpO2 , monitoraggio sonno e stress, oltre 100 modalità sportive (di cui 6 con riconoscimento automatico)

, monitoraggio sonno e stress, oltre 100 modalità sportive (di cui 6 con riconoscimento automatico) Speaker e microfono per chiamate Bluetooth

Sistema operativo Wear OS 4 + RTOS

