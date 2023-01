Galaxy A14 5G smontato: i Samsung diventano più facili da riparare

Il nuovo anno si è aperto con il primo smartphone della serie A del 2023, un dispositivo dal look elegante che rappresenta il modello di ingresso nella famiglia di mid-range. Ora torniamo a parlare di Samsung Galaxy A14 5G, questa volta con un video teardown che ne svela i segreti e che mette in evidenza dei grandi passi avanti in fatto di riparabilità.

Samsung Galaxy A14 5G in un video teardown: un passo avanti per la riparabilità degli smartphone del brand

La batteria è tenuta da una serie di linguette adesive

Partiamo direttamente con l'epilogo: Samsung Galaxy A14 5G è facile da riparare (con un voto di 8 su 10, per lo youtuber PBKReviews) e potrebbe rappresentare un nuovo standard per la serie, o magari per tutti i terminali del colosso tech asiatico. Il dispositivo ha colto nel segno per il suo design pulito ed elegante, ma stupisce anche per il suo grado di riparabilità.

Samsung Galaxy A14 è stato smontato nel video teardown che vedete in basso: la clip mostra l'interno del dispositivo e svela tutti i dettagli della sua costruzione. Inoltre mette in evidenza una novità: i vari componenti interni sono abbastanza facili da raggiungere ma quello che colpisce è lo slot per la batteria.

In varie occasioni Samsung ha utilizzato della colla per tenere salda la batteria all'interno della scocca. Non si tratta di un sistema di sicurezza, quanto più di un modo per scoraggiare la sostituzione di parti interne (da parte di terzi). Tuttavia sembra che questa pratica “barbara” sia stata messa da parte, almeno con il nuovo Galaxy A14: la batteria è tenuta all'interno del corpo tramite una sorta di “custodia” adesiva.

Utilizzare adesivi riutilizzabili invece di colla: un passo avanti importante, che consente di smontare il terminale senza il rischio di danni.

Inoltre, come sottolineato poco sopra, la riparabilità generale è alle stelle: ad esempio, per raggiungere il modulo fotografico bastano pochi passaggi e non è necessario smontare completamente il terminale.

