Google Pixel Watch: appaiono a sorpresa le notifiche per il ritmo cardiaco irregolare

Google Pixel Watch non ha ancora una implementazione completa delle funzioni riguardanti la salute, ma sembra che lentamente la situazione stia cambiando. Negli ultimi giorni, alcuni utilizzatori dello smartwatch di Big G hanno visto l'attivazione delle notifiche per il ritmo cardiaco irregolare.

Più funzioni dedicate alla salute in arrivo su Google Pixel Watch?

Ufficialmente, questa funzione non è supportata da Google Pixel Watch, ma il dispositivo è dotato di un ECG che registra i segnali elettrici ogni 30 secondi alla ricerca della fibrillazione atriale, se attivata tramite l'app Fitbit.

Questo tipo di notifiche erano disponibili su dispositivi come Sense, Sense 2, Versa 2/3/4, Versa Lite, Charge 3/4, Luxe, Inspire 2/3, laddove era specificato che il Pixel Watch non supportava la funzione di notifica del ritmo cardiaco irregolare.

Nonostante si possano attivare le notifiche, però, il servizio non sembra essere totalmente funzionante al momento: i dati raccolti, infatti, non vengono mostrati nella scheda predisposta a questa funzione, lasciando pensare che si tratti ancora di una fase di test.

Nelle ultime settimane, alcuni utenti di Google Pixel Watch hanno evidenziato come anche la funzione di rilevamento delle cadute sia attualmente in fase di attivazione. Possibile che, in occasione del Google I/O, la compagnia di Mountain View annunci un set di funzioni per la salute dedicata al primo smartwatch dell'azienda..

