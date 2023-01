Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro cambiano stile con la nuova Golf Edition

Gli ultimi smartwatch del colosso tech asiatico tornano sotto i riflettori grazie a Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro Golf Edition, lanciati nel Regno Unito: gli indossabili perfetti per i golfisti esperti e neofiti, con tante funzionalità esclusive ed un look rinnovato. Ecco tutte le novità di questa versione speciale, tra caratteristiche e prezzo.

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro Golf Edition: caratteristiche e prezzo della nuova versione per golfisti

Come specificato anche in apertura e come il nome lascia ben intendere i nuovi Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro Golf Edition sono una versione pensata per golfisti. Il design resta invariato, mentre cambiano la colorazione del cinturino (in versione Black&White) e la nuova watchface dedicata: l'effetto finale è sicuramente uno stile fresco e rinnovato.

Questa edizione speciale è stata lanciata in UK in tre versioni (tutte solo Bluetooth, manca un modello LTE): abbiamo Watch 5 da 40 mm e da 44 mm ed una variante Pro da 45 mm. Acquistando uno degli indossabili si riceverà anche un abbonamento gratis a Smart Caddie, l'app dedicata ai campi da golf con un database di oltre 40.000 sparsi in tutto il mondo.

In termini di specifiche tecniche, queste rimangono invariate rispetto ai modelli standard. Per le funzionalità, invece, grazie a Smart Caddie è possibile visualizzare in modo preciso il campo da golf desiderato, sfruttare la guida vocale, accedere alla mappa delle buche per scoprire con la massima precisione la distanza di ognuna di essere (con vista satellitare o grafica). Non mancano poi le mappe dedicate alle variazioni della superficie del green, la possibilità di tenere il punteggio e tanto altro ancora.

Ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro Golf Edition sono stati lanciati nel Regno Unito al prezzo di partenza di 362€ al cambio, 319 sterline (40 mm). Le versioni da 44 mm e da 45 mm sono proposte, rispettivamente, a 339 e 479 sterline (ossia circa 385/544€ al cambio attuale).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il