Snapdragon 8cx Gen 4 sarà il rivale di Apple M1: ecco le specifiche

Sin dal 2018, Qualcomm sta tentando il suo ingresso nel mondo dei PC, e con il futuro Snapdragon 8cx Gen 4 ci sono tutte le premesse per avere un rivale di Apple M1. Certo, non è propriamente corretto parlare di rivalità, visto che parliamo di due universi differenti (Windows e macOS), ma è altresì vero che avere più alternative rispetto al duopolio Intel e AMD non potrà che giovare al mercato in termini di competitività. Anche perché si prospetta essere un SoC molto potente, sulla base delle specifiche tecniche trapelate in rete.

Snapdragon 8cx Gen 4: trapelate le specifiche tecniche complete, la curiosità è tanta

Era il 2018 quando Qualcomm proponeva i primi Snapdragon 835 e 850 per il settore dei computer, senza riscuotere particolare successo. Fra 2019 e 2020 nacque poi la serie 8cx, a cui seguì anche la serie SQ realizzata in collaborazione con Microsoft per la sua gamma Surface, con dei chip che per la prima volta introducevano i 5 nm in ambiente Windows. La svolta arrivò nel 2021, quando per 1,4 miliardi di dollari Qualcomm acquisì NUVIA, startup con all'interno ex membri di spicco Apple che contribuirono alla creazione dei suoi SoC proprietari di Cupertino. Un'acquisizione fondamentale per lo sviluppo dei core CPU personalizzati in stile Apple, con un maggior equilibrio fra potenza e consumi rispetto al passato; ne consegue l'abbandono dei core ARM Cortex, una scelta che ha provocato un conflitto fra Qualcomm e ARM.

Ecco, quindi, che il risultato di questo percorso si chiamerà Snapdragon 8cx Gen 4, nome in codice “hamoa“, di cui adesso sono trapelati tutti i dettagli più interessanti. Il SoC dovrebbe essere realizzato con processo a 4 nm TSMC e sarebbe dotato di una CPU 12-core con 8 core ad alte prestazioni a 3,4 GHz e 4 core più moderati a 2,5 GHz; il processore sarebbe configurato con 12 MB di cache L2 e 8 MB L3, assieme a 12 MB di cache system-level e 4 MB di cache per la memoria grafica.

Per quanto riguarda la componente grafica ci sarebbe la GPU Adreno 740, la stessa dello Snapdragon 8 Gen 2, con librerie DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenCL e DirectML e supporto a GPU dedicate tramite PCIe 4.0 8-lane. Buone notizie per l'editing video, perché si parla di decodifica fino a 4K 120 fps e codifica fino a 4K 60 fps con AV1. Lato memorie troveremmo fino a 64 GB di RAM LPDDR5 8-channel a 4,2 GHz e supporto NVMe e UFS 4.0 fino a 1 TB. Sarebbe nutrito anche il reparto I/O: 2 porte USB 3.1 fino a 10 Gbps e 1 porta USB 4 con Thunderbolt 4 che garantirebbe supporto a tre display contemporaneamente 5K+4K+4K. Infine, la connettività sarebbe garantita da modem Snapdragon X65 5G e Wi-Fi 7 e processore AI Hexagon Tensor fino a 45 TOPS. Se foste curiosi, potete confrontare queste specifiche con quelle di tutti i vari chip Apple Silicon Mx.

