Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro ufficiali in Italia: 5 motivi per averli al polso

Nell'evento che ha portato nel mercato Global e in Italia i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Flip 4, Samsung ha lanciato anche la nuova linea di smartwatch Galaxy Watch 5 e 5 Pro. I nuovi wearable migliorano quanto visto l'anno scorso, pur non perdendo lo stile iconico e con un prezzo comunque in linea per quanto offrono.

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro: tutte le novità

Design iconico e sportivo

Il primo punto su cui soffermarsi con i Galaxy Watch 5 e 5 Pro è sicuramente il loro design: infatti, questi non si discostano molto dai Watch 4 e 4 Classic, ma assumono un look più sportivo, puntando tutto sulla resistenza e materiali adatti per chi ama la vita outdoor senza compromessi. Non è un caso infatti che il Watch 5 Pro abbia una cassa in titanio.

Display senza compromessi

Che cerchiate un modello più ampio o più fine al vostro polso, Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro ve lo offrono. Il primo arriva in due varianti, entrambe circolari, da 40 e 44 mm, mentre il Pro è da 45 mm. Tutti i modelli sono Super AMOLED e realizzati in vetro zaffiro, per una maggiore qualità e per un Always-On senza compromessi.

Sensori a go-go: la tua salute sempre al polso

La sensoristica dei nuovi Galaxy Watch è davvero ampia e soddisfacente. Questo perché è possibile misurare il battito cardiaco otticamente, fare un'analisi di impedenza bioelettrica (ossigeno nel sangue e stress) e ottenere un tracciato elettrocardiaco (ECG per intenderci). Il tutto è riassunto nel sensore Samsung BioActive. A questo, si abbinano il sensore per la temperatura, l'accelerometro, barometro, giroscopio, il sensore geomagnetico e di luminosità.

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro – Hardware completo

Batterie di un certo livello: 410 mAh e 284 mAh per Watch 5 e 590 mAh per Watch 5 Pro; chipset Exynos W920; ricarica rapida e wireless; LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi Dual-Band, NFC (per i pagamenti), GPS e impermeabilità 5 ATM/IP68/MIL-STD-810H. Un hardware, quello dei nuovi Galaxy Watch, che non lascia delusi.

Un software unico

I Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro sono dotati del sistema operativo di Google Wear OS, in versione 3.5, ma sono potenziati dall'interfaccia Samsung One UI Watch 4.5, ad oggi una soluzione unica nel suo genere e che permette di vivere un'esperienza personalizzata al proprio polso.

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro – Prezzi e disponibilità Italia

I nuovi Galaxy Watch 5 e 5 Pro arrivano in Italia e lo fanno con prezzi abbastanza congrui con quanto offrono. Si parte dai 299€ per il modello Watch 5 Bluetooth, per poi salire, sempre a partire da, a 349€ per i modelli LTE. Infine, Galaxy Watch 5 Pro parte da 499€ per la versione Bluetooth e da 549€ per quella LTE. I dispositivi saranno in pre-ordine già da oggi, mentre saranno disponibili all'acquisto diretto dal 26 agosto 2022.

Per coloro che preordineranno i Watch dal 10 al 25 agosto 2022, in regalo le cuffie TWS Galaxy Buds Live, dopo aver registrato i prodotti su Samsung Members. In più, con il programma BESPOKE, è possibile personale in più di 1.300 modi diversi il proprio smartphone. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

