Roborock Q7 Max: il robot protagonista del Brand Day 2022

Il robot aspirapolvere Roborock Q7 Max ora in offerta per il Brand Day su AliExpress

Il robot aspirapolvere Roborock Q7 Max può pulire a fondo ogni angolo della casa, grazie alla sua potenza di aspirazione massima pari a 4.200 PA. Il dispositivo è anche dotato di un mop integrato, per cui oltre che aspirare polvere e sporcizia può anche lavare gran parte delle superfici, e con i suoi trenta livelli di flusso dell'acqua, può adattarsi facilmente a diversi tipi di pavimento.

Roborock Q7 Max implementa una grande batteria da 5.200 mAh che garantisce fino a 3 ore continue di pulizia, mentre la presenza di un sensore LiDAR permette al robot aspirapolvere di tracciare una mappatura precisa della casa. A tal proposito, attraverso l'app dedicata, è anche possibile definire delle aree in cui il dispositivo non potrà accedere, o ancora impostare delle routine di pulizia.

