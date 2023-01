Il rilevamento delle cadute inizia ad arrivare anche su Google Pixel Watch

In queste ore sui Google Pixel Watch di alcuni utenti è comparsa la possibilità di attivare la “fall detection“, il rilevamento delle cadute con chiamata ai soccorsi in automatico. Promessa per l'inverno, sembra Google abbia intenzione di lanciare ufficialmente la funzione per tutti a breve.

Google Pixel Watch: arrivano le prime attivazioni del rilevamento delle cadute

Dopo un ripristino dello smartwatch, un utente ha visto palesarsi davanti ai suoi occhi la possibilità di attivare la Fall Detection sul Pixel Watch. Nessun nuovo aggiornamento è stato installato automaticamente, e la versione di sistema è ancora la build RWD9.220429.070 rilasciata nel mese di dicembre.

L'attivazione della nuova funzione, quindi, è possibile avvenga lato server prima e solo in seguito perfezionata con un aggiornamento di sistema. Il rilevamento delle cadute viene attivato con una forza di 32 G e chiama automaticamente i soccorsi nel caso in cui lo smartwatch abbia a disposizione la connessione 4G LTE.

Ufficialmente la funziona non è attiva, ma potrebbe diventarlo nei prossimi giorni. Purtroppo, la disponibilità è soggetta anche alle restrizioni regionali: è possibile infatti che la Fall Detection venga abilita prima solo in alcuni paesi per arrivare più tardi nel resto del mondo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il