Xiaomi aggiorna il launcher: cartelle più smart e widget “democratici”

Per gli utenti Xiaomi, tutte le attenzioni sono rivolte alla MIUI 14, un aggiornamento che ha introdotto varie novità. Come descritto nella mia recensione, alcune di queste riguardano l'interfaccia grafica, nello specifico cartelle e widget, due elementi che compongono e arricchiscono l'esperienza generale. E mentre il major update sta iniziando a essere rilasciato su un certo numero di smartphone e tablet, il team di sviluppo sta nuovamente aggiornando queste due funzionalità.

Con l'aggiornamento MIUI 14 si aggiorna anche il launcher: ecco le novità di Xiaomi

Con l'ultimo aggiornamento del launcher, adesso la MIUI è in grado di dare ancora più forme alle home degli utenti, con l'aggiunta della possibilità di avere cartelle XXL che includano un numero maggiore di elementi. Oltre alle cartelle tradizionali e a quelle più grandi, con i formato XXL l'utente avrà una cartella sia più grande che con più elementi mostrati a schermo, assieme alla funzione (già presente) dei suggerimenti smart per lasciare che il software evidenzi le app più utilizzate.

Infine, l'aggiornamento aggiunge la schermata Discover per i widget: in questo modo, oltre a vedere quelli consigliati e le categorie standard, nella nuova schermata compariranno i widget creati dalla community, allargando così le possibilità di personalizzazione e permettendo agli sviluppatori di avere più possibilità di essere scoperti dagli utenti Xiaomi. L'aggiornamento che introduce queste due novità è la build 4.39.9.5923-12201548 del launcher MIUI 14, la potete scaricare e installare manualmente ma trattandosi di una release cinese potrebbe non funzionare su tutti gli smartphone.

Scarica MIUI 14 Launcher 4.39.9.5923-12201548

