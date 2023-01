Samsung Galaxy F04: un pieno di autonomia e stile super trendy!

A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, Samsung ha già svelato un bel po' di novità. L'ultimo arrivato è Samsung Galaxy F04, un budget-phone colorato e dalle caratteristiche interessanti per la fascia di prezzo in cui si inserisce. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy F04: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Colorato, stiloso, con un ampio display ed un form factor in linea con gli standard del mercato. Samsung Galaxy F04 è disponibile nelle colorazioni Jade Purple e Opal Green è dotato di un display LCD IPS da 6,5″ con notch Infinity-V per la fotocamera frontale da 5 MP e risoluzione HD+.

Sul retro, troviamo una doppia fotocamera frontale con sensore principale da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sotto la scocca di questo smartphone gira un processore Helio P35 di MediaTek, accompagnato da 4 GB di RAM (più 4 GB di RAM virtuale extra) e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB. Non abbiamo un sensore di impronte digitali, ma in compenso il dispositivo può essere sbloccato tramite riconoscimento facciale.

Altre caratteristiche comprendono il supporto dual-SIM, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, una porta USB di tipo C, un jack per cuffie da 3,5 mm ed una grande batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida fino a 15 W. Dal punto di vista software, Samsung Galaxy F04 presenta One UI 4.1 basato su Android 12.

Samsung Galaxy F04 – Disponibilità e prezzo

Samsung Galaxy F04 è stato lanciato in India al prezzo di 9.499 rupie, che corrispondono a circa 110€ al cambio. Qui, questo dispositivo potrà essere acquistato a partire dal prossimo 12 gennaio, sia sul sito ufficiale Samsung che su Flipkart.

