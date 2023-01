OnePlus SuperVooc 100W: caricatore a doppia porta per la ricarica veloce

OnePlus si sta gradualmente lanciando anche nel mercato degli accessori e in questi giorni ha annunciato il SuperVooc 100W: un caricatore a doppia porta che può erogare una potenza fino a 100 W per la ricarica rapida di tutti i dispositivi supportati.

OnePlus SuperVooc 100W: USB C e USB A con ricarica super

Per la prima volta, quindi, OnePlus produrrà un “dual charger“, in grado di ricarica più dispositivi in una sola volta. La potenza erogata sarà complessivamente di 100W, come indicato in precedenza, ma tramite la porta USB-C sarà possibile sfruttare il Power Delivery fino a 65W.

Secondo quanto indicato nell'immagine di presentazione di OnePlus, questo dispositivo sarà in grado di ricaricare i dispositivi supportati al 100% in 25 minuti, mentre potranno raggiungere il 50% di autonomia in soli 10 minuti. Le connessioni a disposizione saranno USB di Tipo A, in aggiunta alla sopracitata porta USB-C.

Al momento non si hanno informazioni precise su periodo di lancio o prezzo, ma OnePlus diffonderà nuovi dettagli sul SuperVooc 100W nel corso di un evento dedicato alla stampa il prossimo 4 gennaio. Il dispositivo al momento sembrerebbe essere destinato solamente al mercato cinese.

