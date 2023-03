Huawei Nova 10 Youth Edition ufficiale: è il modello più economico della serie

Huawei ha appena lanciato un nuovo membro della famiglia Nova 10. Parliamo della Youth Edition, la proposta meno premium dell'intera serie e ciò lo si evince anche dalle scelte in merito al design. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo nuovo smartphone in questo articolo.

Huawei Nova 10 Youth Edition: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

L'aspetto di Huawei Nova 10 Youth Edition riprende quello del fratello maggiore, con una scocca posteriore caratterizzata dalla presenza di un modulo fotografico a pillola “Star Orbit Design“, ma perde il design a bordi piatti per adottarne uno più curvo. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Crystal Blue e Midnight Black e sfoggia un ampio display IPS da 6.78” con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Specifiche tecniche

Huawei Nova 10 Youth Edition è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 680, supportato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna. Lato fotocamera, troviamo una configurazione a quattro lenti sul retro, con un sensore principale da 108 MP, una ultra grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. Abbiamo poi una fotocamera frontale per selfie da 16 MP.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66W e sistema operativo basato su HarmonyOS 2.0.

Huawei Nova 10 Youth Edition – Disponibilità e prezzi

Il dispositivo è stato lanciato in Cina ad un prezzo a partire da circa 230€ al cambio. Al momento, tuttavia, non abbiamo ancora notizie sulla disponibilità in altri mercati.

