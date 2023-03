Ecco il design di Moto G Power (2023) nelle prime immagini render

Dopo l'apparizione di Moto G Stylus 2023 su Geekbench, torniamo a parlare di Motorola, ma questa volta per un dispositivo diverso. Sono stati condivisi in rete i render di Moto G Power (2023), che rivelano il presunto design del prossimo smartphone in arrivo.

Moto G Power (2023) si mostra in queste immagini render

I render pubblicati da OnLeaks in collaborazione con MySmartPrice mostrano uno smartphone dal design che non si allontana molto dagli standard della fascia di mercato in cui si inserisce. Se i render riflettono quella che sarà l'estetica finale di Moto G Power (2023), allora pare che questo sia dotato di un ampio display con punch hole per la fotocamera frontale. Probabilmente si tratterà di una unità da 6.5″, avvolto in cornici piuttosto sottili su tre lati e un mento di dimensioni più generose.

Sul retro dovremmo invece trovare il logo Motorola al centro e un'isola fotografica di forma rettangolare all'interno della quale sono posizionati tre lenti e il flash LED. Il logo non fungerà anche da lettore di impronte digitali, che invece sembrerebbe essere integrato nel tasto di accensione dello smartphone.

Completano le caratteristiche una porta USB-C, un mini-jack da 3.5 mm, microfono e altoparlanti. Al momento, tuttavia, le specifiche tecniche di Moto G Power (2023) non sono ancora note e non si ha ancora una data di lancio del dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il