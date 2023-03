Moto G Stylus 2023: il processore sarà lo stesso dello scorso anno

Sono ormai settimane che si parla di Moto G Stylus 2023, lo smartphone Motorola con pennino integrato. Dopo la pubblicazione di alcune immagini render che ci hanno mostrato il (presunto) design del dispositivo, questo è di recente approdato sulla popolare piattaforma di benchmark Geekbench, rivelando parte delle sue caratteristiche.

Moto G Stylus 2023 su Geekbench, il processore non è stato aggiornato

Moto G Stylus 2023 è passato per Geekbench, lasciando qualche traccia delle sue specifiche tecniche. L'unità testata possiede un modulo 4G ed è alimentata da un chipset MediaTek MT6769V/CZ, un processore octa-core con due core con frequenza di clock a 2,0 GHz e sei core a 1,80 GHz. Probabilmente, ci troviamo di fronte all'Helio G88, la stessa tecnologia utilizzata sul modello dello scorso anno.

Il tutto sarà supportato da almeno 4 GB di RAM (non si esclude la possibilità che lo smartphone possa debuttare in altre configurazioni) e il sistema operativo si baserà su Android 13. Con queste caratteristiche, Moto G Stylus 2023 ha raggiunto un punteggio pari a 348 punti nel test single-core, e totalizzato 1329 punti nel test multi-core.

Al momento non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale dello smartphone Motorola con pennino integrato, ma ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane. Il dispositivo ha infatti anche già ottenuto la certificazione FCC, per cui il debutto non dovrebbe essere lontano.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il