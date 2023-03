S23 Ultra entra (per poco) nella top 10 Antutu | Febbraio 2023

Altro giro, altra corsa: la classifica degli smartphone più potenti secondo Antutu si aggiorna, e adesso abbiamo la top 10 delle macchine più performanti per la nota piattaforma di benchmarking. Come visto nello scorso mese, a comandare il tutto c'è lo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo SoC high-end prodotto da Qualcomm che troviamo sulla pressoché totalità dei top di gamma di ultima generazione.

Antutu rinnova la sua classifica top 10 degli smartphone più potenti: ecco le new entry

Il podio dei top di gamma si apre col tris composto da OnePlus 11, Red Magic 8 Pro+ e Redmi K60 Pro, con il gaming phone Nubia che fa il suo ingresso nella classifica. Il resto della classifica è pressoché invariata se non per la comparsa anche di Samsung Galaxy S23 Ultra, che nonostante abbia un SoC più potente (la variante For Galaxy) si posiziona più in basso degli altri, che però ottengono punteggi medi più alti perché o hanno memorie più capienti o sistemi di dissipazione più performanti.

Rimane praticamente identica la top 10 di Antutu per la fascia medio/alta, dove ogni smartphone presente è alimentata da chipset MediaTek, in particolare Dimensity 8200 e 8100 su modelli come vivo S16 Pro, iQOO Neo 7 SE, Redmi K60E, OPPO Reno 9 Pro 5G, OnePlus Ace, Realme GT Neo 3 e Redmi Note 11T Pro/Pro+.

Anche la classifica Antutu per la fascia media è quasi invariata, se non per la comparsa di Redmi Note 12 Pro che si aggiunge al modello più avanzato Pro+. E qua al posto di MediaTek c'è Qualcomm, con chipset quali Snapdragon 7 Gen 1, 778G e 782G che troviamo su smartphone quali iQOO Z6, Honor 80, OPPO Reno 9, Huawei Nova 10 e Realme 10 Pro+.

