Moto G Stylus 2023 mostrato da OnLeaks: ecco il nuovo smartphone col pennino

Non solo top di gamma per Motorola: dopo le ultime indiscrezioni sull'arrivo di Edge 40 Pro (dispositivo che si fa sempre più vicino) si torna a parlare di un dispositivo molto particolare. Moto G Stylus 2023 sarà il prossimo smartphone col pennino integrato del brand: OnLeaks ci mostra il design grazie ad una prima immagine render, con i principali dettagli in bella vista.

Moto G Stylus 2023: cosa aspettarci da prossimo Motorola col pennino

Moto G Stylus 2023 (OnLeaks)

Per amor di precisione vi segnaliamo che questa non è la prima volta che si parla del design del dispositivo. Lo scorso ottobre Evan Blass ha pubblicato una primissima immagine del nuovo smartphone, che coincide tantissimo con quella più recente pubblicata da OnLeaks. Il nuovo Moto G Stylus 2023 è in dirittura d'arrivo e come il suo predecessore è dotato di uno stilo integrato nella scocca.

L'alloggiamento del pennino è posizionato in basso, proprio accanto allo speaker. L'immagine è stata distribuita per gentile concessione di OnLeaks, ma l'insider non si è sbilanciato per quanto riguarda le specifiche. Dal render si evince che il prossimo G Stylus avrà dalla sua uno schermo con punch hole centrale ed una dual camera con un sensore principale da 50 MP.

G Stylus 2022

Il modello dello scorso anno ha debuttato con a bordo il chipset Helio G88 mentre la versione 5G (lanciata invece nel 2021) è stata lanciata con lo Snapdragon 480. Insomma anche per quest'anno ci aspettiamo un dispositivo di fascia media, con un hardware simile.

