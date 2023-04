Gli smartphone Huawei 5G sono tornati, ma si chiamano Wiko

Era già accaduto negli scorsi mesi e adesso la storia si ripete: Wiko Hi Enjoy 60 5G è il nuovo smartphone del brand cinese, una volta francese, e ancora una volta è un rebrand Huawei. Dopo il lancio di Wiko 5G, il nuovo modello si pone come punto di contatto fra il colosso cinese bannato dagli USA e le reti di nuova generazione.

Wiko Hi Enjoy 60 5G ufficiale: è lo smartphone Huawei rebrandizzato per chi vuole il 5G

Wiko Hi Enjoy 60 5G ha uno schermo LCD da 6,75″ HD+ con notch a goccia per ospitare la selfie camera da 8 MP, dentro c'è un SoC MediaTek Dimensity 6020 a 7 nm, memorie da 8 GB di RAM e 128/256 GB, batteria ad 6.000 mAh con ricarica rapida 22.5W, fotocamera da 48+2 MP e software basato… su Android 11. Sì, avete letto bene. Questo perché è un rebrand di Huawei Enjoy 60, il cui software si basa su HarmonyOS 3.0, fork di Android che rimane vincolato all'ultima versione che Huawei ha potuto utilizzare. L'unica differenza fra i due è che il modello Wiko è dotato di supporto 5G, non essendo sottoposto ai vincoli del ban americano.

Sarà in vendita il 24 aprile ma soltanto nel catalogo China Telecom, pertanto è uno smartphone destinato unicamente al mercato cinese, al prezzo di 1.399/1.599 CNY, circa 185/210€. Non è la prima volta che assistiamo a manovre del genere, come nel caso di Nokia e TD Tech, cioè sfruttare il proprio catalogo per metterlo a disposizione di compagnie di terze parti che possano così venderlo in 5G.

