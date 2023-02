Huawei HarmonyOS 3.1: questo video hands-on mostra alcune novità

Insieme ai nuovi smartphone Huawei della serie P60 dovrebbe fare il suo debutto anche HarmonyOS 3.1, la prossima versione del sistema operativo messo a punto dal produttore cinese. In queste ore, è spuntato in rete un breve video che mostra alcune delle modifiche che verranno introdotte con l'aggiornamento. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ecco alcune novità di Huawei HarmonyOS 3.1

Il video, della manciata di alcuni secondi, mostra alcune delle modifiche che verranno apportate con HarmonyOS 3.1, la nuova versione del sistema operativo proprietario di Huawei che dovrebbe debuttare proprio con gli smartphone della serie P60.

Le modifiche mostrate dal beta tester sono di tipo estetico, ma sappiamo bene che ogni grande aggiornamento software, oltre a migliorie di questo tipo, tende ad ottimizzare anche le prestazioni complessive e a risolvere bug e problemi vari. Sebbene il video non ci consenta di commentare e analizzare le novità sotto questo punto di vista, ci offre comunque delle immagini interessanti sulle nuove animazioni di sistema.

Le nuove animazioni interessano varie parti dell'interfaccia utente, tra cui il centro notifiche e le combinazioni di widget. Uno dei cambiamenti più significativi è lo spostamento dell'orologio nella parte in alto a sinistra della barra di stato, che si fonde perfettamente con il grande orologio della schermata di blocco, ma anche la selezione della forma combinata dei widget presenta una animazione più realistica e interattiva rispetto a HarmonyOS 3.0.

Sappiamo che questo è solo un piccolo assaggio di HarmonyOS 3.1, e noi siamo molto curiosi di scoprire cosa ha in serbo Huawei per il futuro del suo sistema operativo. Come anticipato, si pensa che il colosso cinese possa presentare questa nuova versione in occasione del lancio di Huawei P60, atteso per il mese di marzo. La data esatta non è stata ancora comunicata.

