Z50 Ultra sarà il primo Nubia con fotocamera sotto lo schermo

Dopo le prime indiscrezioni (con tanto di foto) arriva la conferma ufficiale. Il primo smartphone del brand cinese ad avere una fotocamera sotto il display sarà proprio Nubia Z50 Ultra, il prossimo top di gamma: ecco che cosa possiamo aspettarci dalla nuova tecnologia.

Nubia Z50 Ultra sarà il primo con fotocamera sotto lo schermo (di quarta generazione)

Tramite un poster e un comunicato ufficiali, il brand cinese ha confermato che il prossimo top di gamma avrà dalla sua una grossa novità. Nubia Z50 Ultra sarà il primo modello della compagnia dotato di una fotocamera sotto lo schermo. Stando a quanto riportato, Nubia ia sarebbe al lavoro su questa tecnologia da almeno 6 anni: il flagship offrirà un modulo Under Screen Camera di quarta generazione, definito dalla stessa azienda come “perfetto”

Di conseguenza possiamo aspettarci un sensore celato alla perfezione, praticamente invisibile e in grado di restituire autoscatti di tutto rispetto.

Ovviamente diamo per scontato che la nuova tecnologia sia mutuata da ZTE: la casa cinese ha lanciato l'Axon 40 Ultra lo scorso anno, con una fotocamera sotto lo schermo di terza generazione. Si tratta di un pannello con una porzione con densità di pixel di 400 PPI, per nascondere il sensore sottostante. Vedremo quali saranno le novità della quarta incarnazione di questa tecnologia.

Vi segnaliamo che il nuovo Nubia Z50 Ultra è stato anche avvistato dal vivo, con un look elegante ed un panello privo di notch o fori. Per quanto riguarda l'uscita non c'è ancora una data ma di sicuro non manca molto al debutto del flagship.

