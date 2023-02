Nubia Z50 Ultra sarà il non plus ultra del full screen

Dopo anni passati a evolvere il concetto di full screen, era soltanto questione di tempo prima che uno smartphone come Nubia Z50 Ultra facesse la sua comparsa. Fra 2014 e 2015, Nubia si fece conoscere oltreoceano per prodotti come Z7 e Z9 e i loro schermi borderless, in grado di far parlare di sé per la loro estrema ottimizzazione delle cornici. Nel 2016 iniziò l'espansione internazionale, per un marchio che, come Meizu, non ha avuto particolarmente fortuna e si è trovato costretto a ripiegare sul mercato cinese.

Nubia Z50 Ultra sta arrivando, ed avrà per la prima volta una fotocamera sotto allo schermo

Dopo essere tornata a operare esclusivamente in madre patria, Nubia ha comunque continuato a sfornare prodotti degni di nota: per esempio Nubia Z50, top di gamma dotato di Snapdragon 8 Gen 2, schermo AMOLED a 144 Hz e una fotocamera unica nel suo genere. Con nome in codice NX712J, il fantomatico Nubia Z50 Ultra potrebbe presentarsi come una sua versione ulteriormente evoluta, elevando la parola full screen alla versione definitiva. Mi riferisco alla fotocamera sotto allo schermo, che è stata utilizzata più volte dalla casa madre ZTE con la sua serie di fascia alta Axon nonché col sub-brand Red Magic, pertanto era solo questione di tempo prima che accadesse lo stesso con Nubia.

Certificato dall'ente cinese MIIT, non abbiamo ancora immagini o specifiche esatte di Nubia Z50 Ultra, se non questa indiscrezione e la foto della cover protettiva, che suggerisce un ampio modulo fotografico. Secondo i rumors, si baserà ancora sullo Snapdragon 8 Gen 2, avrà una selfie camera nel display di quarta generazione e dovrebbe essere presentato nel mese di marzo 2023.

