Nubia Z50 Ultra con fotocamera sotto il display: abbiamo la data di lancio ufficiale

In questi ultimi giorni abbiamo sentito spesso parlare di Nubia Z50 Ultra, uno smartphone rivoluzionario sotto diversi punti di vista. Dopo indiscrezioni e leak vari, abbiamo adesso una data di lancio ufficiale del dispositivo. Scopriamo insieme quando avverrà il debutto.

Ecco la data di lancio ufficiale di Nubia Z50 Ultra

La data di lancio di Nubia Z50 Ultra è stata annunciata dalla stessa ZTE con una serie di immagini teaser che confermano, tra l'altro, anche alcune delle caratteristiche trovate finora. Possiamo ammirare parte del design dello smartphone ed emerge subito all'occhio una sua caratteristica chiacchieratissima: la fotocamera sotto il display.

Per il resto, il dispositivo presenta un design a bordi piatti con cornici ultrasottili. Nubia Z50 Ultra implementerà una tecnologia per la fotocamera sotto il display chiamata Neovision. Questa sarà un'unità da 16 MP con obiettivo 6P, una dimensione pixel di 2,24 µm e apertura f/2.0, che occuperà la parte sottostante allo schermo AMOLED da 6.8″.

Al momento, queste sono le specifiche confermate da ZTE ma per conoscerle tutte non dovremo attendere ancora molto. Il lancio di Nubia Z50 Ultra, infatti, è fissato al prossimo 7 marzo. Siamo molto curiosi di scoprire quali sono i piani dell'azienda per il futuro di questo smartphone.

